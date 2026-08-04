חשד לרצח באור יום בראשון לציון: עורך דין כבן 50 נורה למוות היום (שלישי) בתוך משרד עורכי דין הממוקם בקומה השלישית של בניין בעיר. המשטרה עצרה חשוד ברצח, בן 23 מרמלה. מפרטים ראשונים עולה כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת על רקע ייצוג בתביעת נזיקין, ומסתמן כי המניע למעשה הוא חוסר שביעות רצון מהטיפול בתיק.

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החשוד, תושב מרכז הארץ המוכר למשטרה ובעל עבר פלילי בעבירות רכוש ואמל"ח, הגיע למשרדו של עורך הדין מבלי להסתיר את פניו.

עדיין לא ברור אם הפגישה ביניהם הייתה מתואמת מראש או שמדובר בהגעה ספונטנית, זאת מאחר ויומן המחשב של המנוח נעול. בזמן האירוע שהו במשרד עורך דין נוסף ואב הבית. על פי עדותו של עורך הדין, נשמעו במקום צעקות ולאחריהן לפחות ארבע יריות.

דוברות המשטרה

כשנכנס לחדר מצא את שותפו ירוי על הרצפה, בעוד החשוד נמלט מהמקום כשהוא חמוש באקדח. בשלב זה לא ידוע אם הנשק מוחזק ברישיון, ולא הוגשו תלונות קודמות על איומים מצד החשוד.

כוחות משטרה וצוותי רפואה שהוזעקו לזירה איתרו את הגבר כשהוא במצב אנוש, ולאחר בדיקות רפואיות קצרות נאלצו לקבוע את מותו במקום. כוחות משטרה גדולים זרמו לזירת האירוע, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בסריקות נרחבות במצוד אחר החשוד שנמלט, שזהותו כבר ידועה לחוקרים.

מפקד מחוז מרכז אמיר כהן, אמר: "מדובר בעו"ד שישב במשרד, ובסביבות אחת בצהריים מגיע לקוח שמוכר, מוציא אקדח ויורה בו לפחות ארבע כדורים. זהות הרוצח ידועה. מתנהל אחריו מרדף. האירוע על רקע פלילי. מקווה שנגיע אליו בזמן הקרוב. ככל הנראה מדובר בסכסוך עסקי של לקוח שלא היה מרוצה מהשירות שקיבל. ישנם שני עדים שהיו בזירה, אחד מהם עולה לקומה שבה התנהל הרצח והשני עו״ד שיושב בסמוך לעורך דין שנרצח".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א תיארו את המראה הקשה מזירת האירוע: "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות. הגענו למקום וחברנו לכוחות המשטרה. ראינו גבר כבן 50 שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה חודרת בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".