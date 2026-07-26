הדקרת וגם שוחררת? במשטרה הזהירו מפני נער שתקף אב ובנו - ביהמ"ש קבע אחרת | לי עייש

למרות שהמשטרה טענה כי נשקפת מהנער מסוכנות ואף ערערה על שחרורו, בית המשפט המחוזי דחה את הערר וקבע כי ניתן להסתפק במעצר בית בפיקוח בני משפחתו

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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נער בן 16 תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו
נער בן 16 תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו-

בתיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS וראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) נראה נער בן 16 תוקף קטין במהלך עימות ברחוב בבני ברק. כשאביו של הקטין מנסה להרחיק אותו, שולף הנער סכין ודוקר אותו. האב נפצע באורח בינוני.

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נער בן 16 תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו
נער בן 16 תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו

על פי החשד, העימות החל בעקבות ריב בין שני קטינים על אופניים. בחקירה שנוהלה במרחב דן הודה החשוד במעשה, ובמשטרה טענו כי נשקפת ממנו מסוכנות וביקשו להאריך את מעצרו. לאחר שבית משפט השלום הורה על שחרורו, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי.

נער תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו
נער תועד דוקר בעקבות ריב על אופניים - בית המשפט הורה לשחררו

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השופטת לימור ביבי דחתה את הערר וקבעה כי ניתן לאיין את המסוכנות באמצעות חלופת מעצר. בהחלטתה ציינה כי התרשמה שמדובר ב"משפחה נורמטיבית אשר יש בידה להציב לחשוד גבולות ברורים". בהתאם לכך, הותירה את החלטת השחרור על כנה.

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