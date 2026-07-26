בתיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS וראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) נראה נער בן 16 תוקף קטין במהלך עימות ברחוב בבני ברק. כשאביו של הקטין מנסה להרחיק אותו, שולף הנער סכין ודוקר אותו. האב נפצע באורח בינוני.

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על פי החשד, העימות החל בעקבות ריב בין שני קטינים על אופניים. בחקירה שנוהלה במרחב דן הודה החשוד במעשה, ובמשטרה טענו כי נשקפת ממנו מסוכנות וביקשו להאריך את מעצרו. לאחר שבית משפט השלום הורה על שחרורו, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי.

השופטת לימור ביבי דחתה את הערר וקבעה כי ניתן לאיין את המסוכנות באמצעות חלופת מעצר. בהחלטתה ציינה כי התרשמה שמדובר ב"משפחה נורמטיבית אשר יש בידה להציב לחשוד גבולות ברורים". בהתאם לכך, הותירה את החלטת השחרור על כנה.