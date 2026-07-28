אזרח זר ניסה לשדוד קשישה - ונתלה על רכב שניות לאחר מכן | תיעוד חריג

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אזרח זר בן 36, בעל אשרת עבודה בישראל, בגין ניסיון שוד של קשישה בת 78 באשקלון ותקיפת חובש מד"א. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

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לפי כתב האישום, לפני מספר ימים הבחין הנאשם בקשישה שהלכה ברחוב כשהיא נושאת עגלת קניות, שקיות ותיק אישי. על פי הנטען, הוא רץ לעברה מאחור, אחז בתיקה ובשקיות וניסה לחטוף אותם בכוח.

בכתב האישום נטען כי גם לאחר שהקשישה נפלה ארצה, המשיך הנאשם למשוך את רכושה בזמן שהייתה שרועה על הקרקע. עוברי אורח שנכחו במקום התערבו, השתלטו עליו והזעיקו את כוחות ההצלה. כתוצאה מהאירוע נגרם לקשישה שבר בידה וחבלות נוספות.

עוד עולה מכתב האישום כי עם הגעת צוות מד"א לזירה, תקף הנאשם את אחד החובשים, בעט בו והכה אותו באגרופיו, עד שהחובש הצליח להשתלט עליו ולרתק אותו לקרקע.

האירוע תועד, ובתיעוד נראה הנאשם כשהוא נתלה על רכב ומטריד עוברי אורח זמן קצר לאחר ניסיון השוד. בהמשך הוא נעצר על ידי שוטרי תחנת אשקלון. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של ניסיון שוד ותקיפה.