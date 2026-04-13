שלח "מחירון" לאקטים מיניים: האישום החמור נגד עו"ד עידן דביר

פרשת מין תמורת ייצוג: כתב אישום חמור הוגש היום (שני) נגד עו"ד עידן דביר, בגין עבירות מין חמורות. מהאישום, שהוגש ע"י פרקליטות מחוז ת"א, עולה כי דביר הציע למתלוננות "הנחות" בשכר הטרחה ואף שלח להן "מחירון" לאקטים מיניים, תוך ניצול מצבן הנפשי, הכלכלי והתלות שנוצרה בו כעורך דינן.

עוד עולה כי במקרים שונים ביצע במתלוננות אקטים מיניים ללא הסכמה, בין היתר במהלך פגישות בחדרי היוועצות בבתי מעצר, בזמן שהיו נתונות תחת לחץ ותלות בו.

במקרה חריג במיוחד, דביר אף דיווח דיווח כוזב למצ"ח על אחת המתלוננות, מה שהוביל למעצרה, ולאחר מכן ייצג אותה וביצע בה מעשים מיניים תוך ניצול מצוקתה. כדי להסוות את מעשיו, נהג להשתמש בהתכתבויות שנמחקות אוטומטית ואף למחוק הודעות לאחר שליחתן.

לדביר מיוחסות עבירות חמורות ובהן אינוס, ניסיון אינוס, מעשים מגונים, ניסיון להביא נשים לידי זנות והשמדת ראיות.

כפי שנחשף ב-i24NEWS, היחידה המרכזית של מחוז מרכז ניהלה את החקירה במשך מספר חודשים, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני ראשוני על התנהלותו של עורך הדין. במהלך הפעילות הסמויה הפעילה המשטרה סוכנת משטרתית שתפקידה היה לבסס את התשתית הראייתית נגד החשוד.

עשר מתלוננות שונות אותרו עד כה על ידי צוות חוקרות מיוחד שהוקם לצורך התיק. העדויות שנאספו מצביעות על ניצול ציני של נשים צעירות במצבי דוחק משפטיים. במשטרה מדגישים כי החקירה התנהלה ביסודיות תוך ליווי צמוד לנפגעות, במטרה להבטיח כי כלל מקרי הפגיעה יכללו בכתב האישום שיוגש על ידי פרלקיטות מחוז מרכז.