פרסום ראשון: משפחתו של אלדר דיין העבירה הערב (שבת) למשטרה דרישה בהולה לבחון כיווני חקירה חדשים, בעקבות מידע שהגיע לידיה. לפי המידע, "אלדר היה במספר כתובות לאחר שנעלם", הוסיפה המשפחה.

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עורכת הדין ספיר פרדו, המייצגת את המשפחה, הגישה בשם הוריו של דיין שילת ושי, בקשה דחופה להשלמת פעולות חקירה. במכתב נטען כי "המשטרה שוגה כשהיא מתייחסת לאלדר כאל מי שנמלט, במקום לנהל את האירוע כהיעדרות של אדם שעלול להיות בסכנת חיים".

כמו כן, טוענת כאמור המשפחה כי יש בידיה מידע שלפיו אלדר שהה במספר כתובות לאחר שנעלם, כשמצבו הפיזי אינו ברור. "לאור כך, יש לבצע חיפושים ממוקדים נוספים באזור נחל הירקון", נטען.

במכתבה, העבירה פרדו ביקורת חמורה על התנהלות המשטרה בתיק, וציינה כי היא "פועלת באופן רשלני ובלתי מוכוון לאירוע באופן שבו היא מנהלת את הליך איתורו של אלדר כמבוקש או כמי שבורח שעה שאין כל אירוע שמהווה עילה לבריחה וזאת במקום לנהל אירוע היעדרות של אדם שנעלם ויתכן מאוד שהוא אף נמצא בסכנת חיים ממשית ברגעים אלו ממש".

היא התייחסה גם לבת זוגו לשעבר של דיין, אודל, שלטענתה "התוודתה מול משפחתו כי ידוע לה שבחור העונה לשם יוסי יודע בדיוק איפה נמצא אלדר ולא ברור מה מצבו - ידוע גם לאודל כי שבוע לפני שנעלם הייתה תקשורת ענפה בין יוסי לבין אלדר".

המשפחה טוענת גם כי ישנם עדים ומידע שלא נבדקו, שלפיהם אלדר קיבל איומים לפני שנעלם - ובראשם ממקסים בברמן, אחד העצורים בתיק, שהיה האחרון בקשר עמו ואף התחזה אליו באינסטגרם לאחר היעלמותו. עורכת הדין מציינת כי "מרשיי יטענו כי למקסים היה מניע ברור ומובהק לפגוע בחייו של אלדר וזאת מאחר והיה באינטראקציה מול בת זוג לשעבר של מקסים...".

דיין נעדר זה כשבועיים, כאשר בשלב זה נשלל חשד לחטיפה ודיין מוגדר דרוש לחקירה. לצד זאת, במשטרה מאשרים את הפרסום ב-i24NEWS וסבורים כי הוא בחר "להוריד פרופיל" לאחר שעזב את תחנת הדלק יחד עם חבריו - וכתמי הדם שנמצאו ברכב שייכים לאחד המעורבים, שאותר ומשתף פעולה עם החוקרים. לא ברור מדוע הוא בחר להסתתר לאחר האירוע, בשלב זה אין אינדיקציה שבני משפחתו שיבשו את החקירה.