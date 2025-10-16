שירלי יהודה נרצחה ע"י פדופיל מורשע בגינה הציבורית בת"א

שירלי יהודה, אם לשלושה ילדים קטנים בת 34, היא האישה שעל פי החשד נרצחה על ידי הפדופיל אורן דנן, ששוחרר לפני כמה חודשים מהכלא אחרי שסיים לרצות 23 שנות מאסר. דנן הורשע בעבר בחטיפה ומעשה מגונה בילדה בת 10. גופתה של שירלי זוהתה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, ואתמול בשעות הערב נערכה הלוויתה בבית העלמין בקרית גת.

מחקירה ראשונית עולה כי השניים עבדו יחד בסניף של רשת ״אייס״. עוד עולה מהחקירה כי דנן התנפל על שירלי, דקר אותה למוות ולאחר מכן שפך על גופתה (שאותרה בגינה ציבורית צומת יגאל אלון-יצחק שדה) חומר דליק ונמלט מהמקום. ככל הנראה, גופתה הוצתה לאחר הרצח בניסיון לטשטש ראיות.

עובר אורח שהבחין בשריפה והתקרב לאזור, הבחין ברגלי אדם והזעיק את המשטרה, שגילתה כי מדובר בגופת אישה. לפי שעה המניע לרצח טרם ברור, דנן מכחיש קשר לחשדות אך בידי המשטרה ממצאים שקושרים אותו למעשה. כך או כך, דנו נשלח לבדיקה פסיכיאטרית ומעצרו הוארך.