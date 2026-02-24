המלחמה בנשק הלא חוקי בפזורה הבדואית נמשכת: המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי בתום חקירה רחבה שנערכה יותר משנה, בוצעו הבוקר פשיטה נרחבת על מספר בתים ביישובי הפזורה, בהם רהט, חורה ולקיה, ונעצרו עשרות חשודים בהחזקת נשק ואמל"ח לא חוקי.

במסגרת החקירה הוחדרו סוכנים סמויים אל תוך כנופיות פשיעה שפעלו באזור הדרום ובפזורה הבדואית. הסוכנים פעלו בזהות עבריינית, רכשו את אמונם של גורמים פליליים ואספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המשטרה.

הסוכנים ביצעו עשרות עסקאות מבוקרות ומפוקחות לרכישת אמצעי לחימה, בליווי מעטפת מבצעית ומודיעינית רחבה ובסיוע חוליית הסוכנים של משטרת ישראל. במסגרת הפעילות רכשו הסוכנים, בין היתר 11 אקדחי גלוק, 13 רובי M-16 ומחסניות, בשווי המוערך בלמעלה ממיליון שקלים.

החשודים נעצרו והועברו לחקירה בימ"ר נגב. בהמשך היום יובאו לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשה להאריך את מעצרם, בהתאם לצורכי החקירה.