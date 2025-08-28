אירוע חריג בירושלים: אזרח סטר לשוטרת - ושוחרר לביתו

מומלצים -

אירוע חריג במרכז ירושלים: גבר נעצר היום (חמישי) לאחר שעל פי החשד סירב להזדהות בפני שוטרות שישבו בניידת ברחוב המלך ג’ורג’. לפי המשטרה, הוא עשה להן אצבע משולשת, וכשאחת ניסתה לעכב אותו - הסתובב לעברה וסטר לה בלחי.

בחקירתו שמר החשוד על זכות השתיקה. במשטרה ביקשו להותירו במעצר והציגו עדות נוספת של שוטרת שנכחה במקום, אך ציינו כי מצלמות הגוף ומצלמות האזור עדיין לא נבדקו.

עוד עלה כי לחשוד עבר פלילי, ואף הוגש נגדו כתב אישום קודם שלא הוסדר בשל מצבו הנפשי.

למרות המעשה האלים, שופטת בית משפט השלום בירושלים הורתה לשחררו בתנאים מגבילים, בהם התחייבות עצמית על סך 2,000 שקלים. החשוד התחייב בבית המשפט: "אני מתחייב לא לחזור על התנהגותי".