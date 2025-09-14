בתוך כיסים נסתרים בנעליים: צעיר נעצר בחשד להברחת סמים

מומלצים -

צעיר כבן 19 נעצר בחשד שניסה להבריח לאסיר מעל 40 גרם סמים בתוך כיס נסתר בנעליים. החשוד, תושב ריינה, הגיע אתמול (שבת) לתחנת המשטרה במגדל העמק וביקש להעביר נעליים וסיגריות לעציר שנמצא בחזקת המשטרה ולן בתא המעצר שבתחנה.

עם העברת הציוד, ביצע השוטר בתחנה בדיקה וזיהה כיסים נסתרים שהוכנו בתוך לשוניות הנעליים, בתוכם איתר שמונה חבילות סמים מסוג חשיש במשקל כולל של מעל 40 גרם.

החשוד נעצר לחקירה בסיומה נכלא. המשטרה צפויה הבוקר לבקש את הארכת מעצרו בבית משפט השלום בנצרת.