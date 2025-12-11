אסון מירון: הסיבה המוזרה שבגללה החקירה הפלילית במבוי סתום

פרסום ראשון: כמעט שנתיים חלפו מאז הגישה ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון את מסקנותיה, אך כעת מתברר כי יישום אחת ההמלצות המרכזיות שלה נמצא במבוי סתום, כך פרסם היום (חמישי) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" של i24NEWS.

צוות מיוחד בראשות היועצת המשפטית לממשלה, שאמור לבחון את חידוש החקירה הפלילית נגד כמה מהאחראים לאסון, אינו מצליח להשיג את חומרי החקירה המרכזיים שאספה הוועדה.

הסיבה לתסבוכת הבירוקרטית: עם סיום עבודתה, העבירה ועדת החקירה את כל החומרים שאספה – עדויות, פרוטוקולים ומסמכים – לגנזך המדינה. על פי החוק, חומרים אלו יישארו חסויים למשך חמישים שנה, וניתן יהיה לשחררם רק באמצעות החלטת ממשלה מיוחדת.

בלי גישה לחומרים אלו, הצוות, הכולל נציגים ממח"ש ולהב 433, אינו יכול לקבל החלטה מושכלת האם יש מקום לחדש את החקירה הפלילית. כתוצאה מכך, התהליך כולו תקוע, והחשש הוא שהאחראים לאסון, שגבה את חייהם של 45 בני אדם, עלולים לחמוק מעונש.

כזכור, ועדת החקירה המליצה במפורש לבחון את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית נגד מספר גורמים, ובהם קצין משטרה, מהנדס הבטיחות של האירוע ומנהלי האבטחה. כעת, ללא יכולת לעיין בחומרי הגלם שהובילו להמלצות אלו, נראה כי יישומן מוטל בספק גדול.