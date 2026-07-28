השב"כ מעורב בחקירת אירוע הוונדליזם והאיומים במערכת חדשות 12

השב"כ מעורב בחקירת אירוע הוונדליזם במערכת חדשות 12 בתל אביב. זאת לאחר שהבוקר (שלישי) נופצה דלת הכניסה למתחם בפעם השנייה בתוך פחות מחודש, ובמקום הושאר מכתב הכולל איומים מפורשים ברצח. החקירה הוטלה על ימר ת"א.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות חבל כי בסוף מישהו ימות", נכתב.

בהמשך נכתב: "בוגד מבית מסוכן מאויב מבחוץ", ומופיעים מספר שמות של גורמים במערכת הביטחון, לצד מספר דמויות נוספות: "רונן בר, הרצי הלוי, אהרון חליוה, אבי בלוט, ברסלר ובן זוגה, החטיבה היהודית בשב"כ, אהוד ואהרון ברק, כל הלשעברים, יאיר גולן, בג"ץ, יצחק (יבכה) עמית, גלי הלא היא איזבל, הארץ, יפעת ירושלמי, טייסי ה-7.10. דין האלוקים יפרע מכולכם".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם המפכ"ל רב-ניצב דני לוי בעקבות אירוע האלימות. מבית הנשיא נמסר כי "בשיחתם, עמד הנשיא על חומרת אירועי האלימות החוזרים ונשנים, כנגד המערכת, ועל האיומים החמורים ברצח נגד אנשי תקשורת וכלי תקשורת ככלל, והדגיש כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית".

המפכ"ל השיב לנשיא כי הוא "רואה את העניין בחומרה רבה ויקיים דיון דחוף בנושא לאור ההתפתחויות".

האירוע הזה מצטרף למספר מקרים שנרשמו מתחילת החודש, במהלכם אלמונים פגעו והשחיתו מערכות תקשורת. מקרה נוסף שנרשם החודש הוא אירוע בו אלמוני ניפץ את דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב. על פי תיעוד האירוע, החשוד הגיע למקום והשליך לבנה לעבר דלת הזכוכית של המערכת. הלבנה הראשונה שהטיח לא הצליחה לשבור את הדלת, אך הלבנה הנוספת שהשליך ניפצה את הזכוכית לחלוטין - ולאחר מכן נמלט מן המקום.