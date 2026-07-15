במשטרת ישראל זיהו כבר בשבוע שעבר את המתיחות הגואה בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. במשטרה אף הזהירו גורם אזרחי רלוונטי מפני האפשרות שהסכסוך יתפתח לכדי קרב חמוש ברחובות - כפי שאכן התממש בסופו של דבר בשטח.

בתוך כך, משטרת ישראל מחזיקה ברשימה שמית של כ-1,100 בני אדם המזוהים באופן ישיר עם ארגון ג'רושי, אשר מבחינה זו מוגדר כיום על ידי המודיעין המשטרתי כארגון הפשע הגדול ביותר במדינת ישראל.

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ההתפתחויות בחקירת מוסלי

בתוך כך, כתבת הפלילים לי עייש פרסמה הערב כי מעצרו של ראש ארגון הפשע מוסלי, יוסי מוסלי הוארך בחמישה ימים. לפי החשד, יוסי מוסלי הוא לא מי שהשליך את הרימונים - אלא עמד מאחורי האירועים בימים האחרונים.

במקביל, במשטרה בודקים חשד למעורבות של אנשי משפחת הפשע חרירי שייתכן והתגייסו לטובת משפחת מוסלי.