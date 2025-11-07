סכסוך בין חמולות: צעיר נורה למוות בירושלים, דירות הוצתו

האלימות בחברה הערבית ממשיכה להשתולל: מועאז אל הדרה, צעיר בן 19, נורה הלילה (חמישי) למוות בשכונת א-טור שבמזרח ירושלים. על פי החשד, הירי התרחש על רקע סכסוך מתמשך בין שתי משפחות מקומיות.

במסגרת הסכסוך, אחרי הרצח הוצתו מספר דירות של משפחה יריבה. הבוקר הוזעקו כוחות כיבוי והצלה לשכונה לאחר שדווח על ההצתה. לוחמי האש השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטותן לבניינים סמוכים. המשטרה פתחה בחקירה ובודקת קשר בין האירועים.

רק לפני שבוע, קטטה אלימה פרצה בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית בנגב, שהידרדרה לירי חי, במהלכו נפצעו שלושה בני אדם - אחד מהם, סמיח אבו עראר, בן 21, מת מפצעיו.

שוטרי תחנת ערוער חתרו למגע תחת אש ועצרו שלושה חשודים, בהם רופא ורוקח. מהמשטרה נמסר כי הפעילות נמשכת וכי מתנהל מצוד אחר מעורבים נוספים, בהם החשוד המרכזי בירי - צעיר בשנות ה-20 לחייו, בוגר לימודי רפואה, שתועד עם רובה M16.