דוח חמור של מבקר המדינה חושף היום (שלישי) שורה ארוכה של כשלים מערכתיים, חריגות מהחוק ופגיעות חמורות בזכויות אזרח, בכל הנוגע לשימוש שעשתה משטרת ישראל ברוגלות וכלים טכנולוגיים מתקדמים לאיסוף מודיעין והאזנות סתר. על פי הדוח, המשטרה הפעילה כלים חודרניים תוך חריגה מסמכויות, ללא אישורים משפטיים כנדרש, ולעיתים אף בניגוד לאיסורים משפטיים מפורשים.

בדיקת המבקר החלה בעקבות הפרסום בכלכליסט לפני כארבע שנים, שחשף לראשונה את השימוש שעשתה המשטרה ברוגלות. מאז הוקמו ועדת מררי לבחינת הסוגיה וכן ועדת בדיקה ממשלתית.

יצוין כי לאחר פרסום הכתבה בתחילת 2022 הוקפא השימוש ברוגלות במשטרה. למרות זאת, דוח המבקר מעלה כי הכשלים אינם נקודתיים אלא משקפים דפוס פעולה מתמשך.

כלים טכנולוגיים ללא חוות דעת משפטיות

על פי הדוח, שלושה כלים טכנולוגיים אושרו לשימוש על ידי חטיבת הסייבר של המשטרה - מבלי שהאישורים נשענו על חוות דעת משפטיות של הייעוץ המשפטי למשטרה או של גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה.

כלים נוספים אושרו לשימוש ללא יידוע הגורמים הרלוונטיים, תוך חריגה מהנהלים או ללא חוות דעת משפטיות תומכות כלל.

המבקר קובע כי לאורך השנים לא התקיים דיון משפטי עקרוני בייעוץ המשפטי לממשלה באשר לעצם ההטמעה של כלים חודרניים אלו בעבודת המשטרה, על אף השלכותיהם הרחבות על פרטיות, זכויות אדם והליך פלילי תקין.

עשרות טרה-בייט של מידע אסור - שלא בוער

אחד הממצאים החמורים בדוח נוגע להיקף המידע שנאגר שלא כדין. המשטרה צברה כ-50 טרה-בייט של מידע מהאזנות סתר - מידע שעל פי חוק יש לבערו לאחר פרק זמן מוגדר. למרות זאת, המידע נשמר במערכות המשטרה, בניגוד לחוק ולנהלים, וללא מנגנוני פיקוח אפקטיביים.

כשלים חמורים בהליכי אישור האזנות סתר

מעבר לשימוש הבעייתי ברוגלות, הדוח מצביע על שורה ארוכה של כשלים בהליכי האישור של האזנות הסתר עצמן. כך למשל, בשנים 2019-2021 הוגשו 35 בקשות להאזנות סתר בעבירות רגישות, המחייבות אישור של פרקליט בכיר - אולם בכולן לא אותר כל אישור כנדרש.

עוד עולה כי המשטרה עקפה במקרים מסוימים מנגנוני אישור מחמירים לבקשות חריגות, כגון האזנות לקטינים או לנפגעי עבירה. לפי המבקר, הדבר נעשה תוך הפחתת דרג הבכירות הנדרש לאישור הבקשות, ובמקביל הפרקליטות והמשטרה לא הקפידו על תיעוד האישור הנדרש.

"צווים חריגים" - מהחריג לשגרה

הדוח מותח ביקורת חריפה גם על השימוש שעשתה המשטרה ב"צווים חריגים" - צווים המאפשרים להוסיף פרטים שלא נכללו בצו האזנת הסתר המקורי שאושר על ידי בית המשפט. המבקר קובע כי השימוש בצווים אלו הפך לנרחב עד כדי כך שאיבד את אופיו החריג.

מבין 14,284 בקשות לצווים שהוכנו בשנים 2019-2021, כ-6,300 - שזה כ-43% - היו בקשות לצווים חריגים. לפי המבקר, מדובר בנתון חריג המעיד על כשל מהותי במנגנון הפיקוח והאיזון.

איסוף מידע אסור - גם ביודעין

המבקר ניתח 14 סוגי מידע שנאספו באמצעות הרוגלות, ומצא כי בתשעה מהם קיימים פערים בין מה שהותר משפטית לבין מה שבוצע בפועל. בין היתר עולה כי: שלושה סוגי מידע נאספו אף שהיה ידוע למשטרה כי קיים איסור משפטי מוחלט על איסופם - איסור שחל עד היום. בנוסף, סוג מידע נוסף נאסף והותר בשנים 2014-2017 לפי נהלי המשטרה, אך בדיעבד נקבע כי איסופו היה אסור.

כמו כן, סוג מידע אחד נאסף והותר, אך בדיעבד התברר כי חלק משיטות האיסוף היו אסורות, והותרו רק באופן חלקי, סוג מידע נוסף נאסף למרות איסור ידוע, והותר בדיעבד בחוות דעת צוות מררי - אך לא ביחס לכל רכיבי המידע. וגם, שלושה סוגי מידע נאספו חרף איסור משפטי ידוע, והותרו בדיעבד רק לצורכי אבטחת ההתקנה ואבטחת הכלי - אך נאסר לעשות בהם שימוש לצורכי מודיעין או ראיות פליליות.

איסוף תוצרים היסטוריים - בניגוד לחוק

ממצא חמור נוסף נוגע לאיסוף תוצרי האזנות סתר היסטוריים - מידע שנוצר ונאגר במכשירי הקצה עוד לפני התקנת הכלי ולפני שניתן צו האזנת סתר. על פי הדוח, חרף האיסור המפורש, בשלושה כלים טכנולוגיים המשטרה אספה בפועל תוצרים כאלה.

המבקר מציין כי איסוף התוצרים ההיסטוריים נעשה באמצעות עקיפת מגבלות טכנולוגיות שנועדו למנוע פעולה זו - ממצא המעלה שאלות קשות בנוגע למודעות ולכוונה.

סיכום: כשל מערכתי מתמשך

דוח מבקר המדינה מצייר תמונה מדאיגה של שימוש בטכנולוגיות חודרניות ללא מסגרת משפטית מסודרת, תוך פגיעה בזכויות יסוד, עקיפת מנגנוני פיקוח והיעדר בקרה אפקטיבית מצד גורמי הייעוץ המשפטי. מדובר, כך עולה מהדוח, לא בטעויות נקודתיות אלא בכשל מערכתי מתמשך, שהשלכותיו על אמון הציבור, ההליך הפלילי והאיזון בין ביטחון לזכויות אדם - רחבות ומשמעותיות.

מהמשטרה נמסר בתגובה:

"משטרה הינה גוף אוכף חוק וככזה, כלל האירועים שנבדקו במסגרת הביקורת, בוצעו ע״י המשטרה כחוק , מכח צווים שיפוטיים ועל פי פרשנות משפטית. דוח המבקר עוסק רובו ככולו באירועים ישנים מהשנים 2016-2021 ובסוגיות שכולן כבר נבחנו לעומק במסגרת עבודת ועדת מררי. כלל לקחי דוח מררי שפורסם באוגוסט 2023, יושמו ותוקנו לאחר פרסומו, עוד בשנת 2023 ואף המבקר מתייחס לכך. בתוך כך, פותחו מנגנוני פיקוח ובקרה משופרים- פנים ארגונית וגם בין ארגוניים, המיושמים בדקדקנות וכן הובהרו נהלים ותהליכי עבודה.

"אשר להתייחסותו של המבקר בנוגע לצורך המהותי בהחזרת הכלים הטכנולוגים שנלקחו מהמשטרה בשנת 2022 וטרם הוחזרו ואשר להתייחסותו להעדר חקיקה מותאמת, נצטרף ונדגיש כי מצב זה פוגע בחברה כולה וחייב להשתנות.

"היעדר כלים טכנולוגים והעדר חקיקה המותאמת להתפתחות יכולות הסייבר של ארגוני הפשיעה, כובלים את ידי המשטרה במאבקה בפשיעה החמורה ופוגעים קשות בסיכול ארועי אלימות חמורים ובחקירתם.

נוסיף ונציין כי הביקורת בחרה להציג תמונה חלקית ביותר ולא להתייחס לעשייה החיובית של המשטרה להצלת חיי אדם ולאתגרים יוצאי הדופן עמם מתמודדת המשטרה במאבקה נגד הפשיעה החמורה, כל זאת במשאבים חסרים וחקיקה ארכאית שאינה תואמת למציאות.

"המשטרה תמשיך לפעול לקידום חקיקה רלבנטית ולהחזרת הכלים הטכנולוגיים לשימושה ותשתף פעולה בשקיפות מלאה עם ביקורות, מתוך מחויבות לפעול עפ״י חוק ולהציג תהליכים מקצועיים הנהוגים בארגון".