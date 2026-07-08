חשודים בייצוא של סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש, במסווה של "מוצרי קוסמטיקה" נעצרו בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' תיעוד בלעדי של הפשיטה על הרשת - שעל פי החשד גלגלה מיליוני שקלים.

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כאמור, בתיעוד מהפשיטה שהגיע לידי i24NEWS ניתן לראות מאות חבילות, ארגזים וחומרי אריזה שנתפסו בידי החוקרים. על פי החשד, הרשת הפעילה שתי מעבדות מתוך בתי מגורים, שבהן יוצרו סטרואידים אנבוליים ותרופות לא חוקיות.

על פי החשד, החומרים נשלחו לארצות הברית כשהם מוסווים כמוצרי קוסמטיקה, תוך שימוש בשולחים ובנמענים פיקטיביים. כשהחבילות הוחזרו לישראל נמצאו בהן סטרואידים אנבוליים ותרופות. במקביל, לפי החשד, נמכרו המוצרים גם למכוני כושר ולעוסקים בפיתוח גוף בישראל, וחלק מהתשלומים בוצעו באמצעות מטבעות דיגיטליים.

בפרשה נעצרו ארבעה חשודים, שלפי החשד מילא כל אחד מהם תפקיד מוגדר במערך - מייצור ושיווק ועד ייצוא. בין העצורים גם שוטר יס"מ לשעבר, שלפי החשד היה מעורב בייצור ובייצוא של הסטרואידים.