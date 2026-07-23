תיעוד בלעדי: עשרות ק"ג סמים אותרו במונית בצפון הארץ | צפו

כמות חריגה של סמים שהוסלקה בתוך מונית נתפסה על ידי המשטרה במהלך נסיעה ליד פרדס חנה. כתבנו בצפון אוריה קשת פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את התיעוד הבלעדי של הסמים שנשלפו מאחורי לוח המכשירים ושעונים של הרכב.

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כאמור, הסמים אותרו בתוך מונית שנעצרה לבדיקה במהלך פעילות מבצעית. בתא המטען נחשפו, על פי החשד, כ-60 קילוגרמים של מריחואנה וכקילוגרם וחצי של חשיש. הנהג נעצר והועבר לחקירה.

וזו לא הייתה התפיסה היחידה. בפעילות נוספת, שבוצעה גם היא בעקבות מידע מודיעיני, עצרו לוחמי יחידת רומ"ח כלי רכב בכביש 6, סמוך לזכרון יעקב. בחיפוש שביצעו חשפו יותר מקילוגרם של חומר החשוד כקוקאין, שהוסלק מאחורי מערכת המולטימדיה של הרכב. גם במקרה הזה החשוד נעצר והחקירה נמשכת.

שתי תפיסות משמעותיות בתוך זמן קצר ממחישות את מאמצי האכיפה של המשטרה, אבל גם מזכירות את היקף תופעת הסחר בסמים בישראל ובעיקר את הכמויות שנעות בלא מפריע בכבישי ישראל.