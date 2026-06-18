עמדת הפרקליטות התקבלה: בית המשפט המחוזי הורה היום (חמישי) על מעצרו של עו"ד עידן דביר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. הדיון התקיים בדלתיים סגורות.

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כזכור, עו"ד דביר מואשם בשורה של עבירות מין חמורות. לפי החשד, הוא ניצל מינית חיילות לאורך תקופה ממושכת, בין היתר באמצעות אקטים מיניים כחלופה לתשלום. הפרשה התפוצצה בחודש מרץ השנה, עם מעצרו של דביר בתום חקירה סמויה.

על פי כתב האישום שהוגש נגדו, דביר פגע בלא פחות מעשר צעירות, תוך שהוא מנצל את מעמדו כסנגור ואת מצוקתן הכלכלית והנפשית. האישומים נגדו כוללים עבירות מין חמורות, בהן אונס, ניסיון אונס ומעשה מגונה בכוח. על פי החשד, דביר נהג להציג בפני הפונות דרישות לתשלומים גבוהים ואז הציע "להסתדר" באמצעות קיום אקטים מיניים כחלופת תשלום עבור הייצוג המשפטי.

מוקדם יותר החודש נחשפה הדר ברנשטיין חסון, הנפגעת המרכזית בפרשה, בפנים גלויות מול המצלמה של i24NEWS וסיפרה על הזוועות שביצע בה לטענתה עורך הדין עידן דביר כשהייתה חיילת בת 18.

בעדותה, מתארת ברנשטיין חסון כיצד הפכה לעריקה לאחר שלא התייצבה למטווחים בשל חוסר שינה. מתוך פחד ממעצר על ידי המשטרה הצבאית, חיפשה סיוע באינטרנט והגיעה אל דביר. הוא הציע לאסוף אותה מביתה, אך במקום למשרד, לקח אותה לדירתו באזור הים, שם עישן נרגילה, התרברב בעושרו, והציע לה קשר מיני קבוע תמורת הטיפול המשפטי.

הדר מתארת תחושת קיפאון וניתוק מוחלט באותם רגעים: "הרגשתי שאין לי איך לצאת מפה. לא משנה שאמרתי שאני לא רוצה, הבן אדם פשוט לא הקשיב". במשך שנים בחרה לשתוק בשל בושה והחשש שלא יאמינו לה, עד שראתה ברשתות החברתיות כי נעצר.

במהלך שלב האימותים התעמתה ברנשטיין חסון ישירות עם דביר בחדר החקירות. דביר הכחיש את המיוחס לו, טען כי כל המתלוננות משקרות, והפיל את האשמה עליהן. "אני בטוחה שיש עוד בנות שנפגעו ממנו", מסכמת הדר, ומביעה תקווה שדביר יקבל את העונש הראוי לו על פגיעתו בנשים הרבות.