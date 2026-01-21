פרסום ראשון: מח"ש חזרה בה מההסדר עם השוטר שתקף מפגינים

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) חזרה בה היום (רביעי) מהסדר הטיעון שחתמה עם השוטר רפ"ק מאיר סויסה, הנאשם בהשלכת רימוני הלם על מפגינים, כך פרסם לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

ההסדר היה אמור להיות מוצג מחר לבית המשפט, ואתמול נגזר דינם של השוטרים האחרים בבית הדין למשמעת. במח"ש מסרו שהטיעונים לעונש שהגיש הבוקר סויסה מציגים כאילו הודאתו ניתנה בכפיה.

פרקליטיו של סויסה מסרו לבית המשפט: "נבקש לבטל את כתב האישום מטעמים של הגנה מן הצדק, בשל התנהלות שערורייתית של מח"ש".

ב-9 בדצמבר, המחלקה לחקירות שוטרים הגיעה להסכמה על הסדר טיעון עם רפ"ק סויסה וארבעת השוטרים הנוספים שהואשמו בהשלכת רימוני הלם על מפגינים בתל אביב בניגוד לנוהל. לפי ההסדר, סויסה יואשם באירוע אחד, יודה ויבקש "אי הרשעה". עניינם של שאר השוטרים יועבר לדין משמעתי.