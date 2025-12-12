העבריין אושר ארביב מחדרה וחשודה נוספת, תושבת העיר בשנות ה-30 לחייה, נעצרו על ידי בלשי ימ"ר ש"י בחשד לאיומים וחשיפת זהותו של סוכן משטרתי. הסוכן המדובר עומד במרכז פרשיית "חוצה גבולות", שבמסגרתה הפליל עשרות חשודים בסחר באמל"ח ובסמים.

על פי החשד, השניים ביצעו עבירות של הטרדת עד, איומים והדחה לעדות במשפט. במשטרה מייחסים למעשים חומרה יתרה וטוענים כי "זה הרבה יותר מאיומים, זו קריאה לפגוע בסוכן משטרתי". בדיון בבית המשפט, הוארך מעצרו של ארביב בחמישה ימים, בעוד שהחשודה הנוספת שוחררה למעצר בית.

עו"ד ספיר פרדו, המייצגת את החשודים, מתחה ביקורת חריפה על אופן ביצוע המעצר, וטענה כי השניים נעצרו "כאחרוני העבריינים בישראל, באישון לילה".