"צריך לקשור אותי שלא אפגע בעצמי": נכה צה"ל שאיים על עובדי אגף השיקום נעצר שנית

מומלצים -

מעצרו של נכה צה"ל בן 27 הוארך הבוקר (ראשון) עד מחר מחשש שיסכן עצמו ואחרים, כך מפרסמת לראשונה ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש. במקביל, בית המשפט קבע כי יש לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית.

הדבר מגיע חמישה ימים אחרי תקרית במשרדי אגף השיקום בבאר שבע, במהלכה הצעיר נורה ברגלו. הבחור התפרע במתחם, ניפץ חלונות והחזיק במספריים תוך שהוא רץ לעבר אחד המאבטחים. המאבטחים ירו תחילה באוויר כדי להרתיע אותו, ולבסוף ירו לעבר רגלו.

לאחר ששוחרר ממעצר קודם, העלה הצעיר פוסטים בפייסבוק בהם איים ישירות על עובדי אגף השיקום, ואף נקב בשמה של אחת העובדות וכתב שהוא מתכוון לפגוע בה. בחקירתו הודה באיומים וחזר עליהם.

עורך דינו הבהיר שמדובר בנכה צה"ל הסובל מתסמונות נוירולוגיות ובהן טורט, פוסט טראומה ו-OCD.

לדבריו, הצעיר גם במצב פיזי קשה - הרגל שנפגעה עדיין מדממת והוא אינו מסוגל לדרוך עליה. החשוד עצמו אמר בדיון: "אני רוצה להתאשפז. לפעמים צריך לקשור אותי כדי שלא אפגע בעצמי".