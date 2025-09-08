מומלצים -

הוארך מעצרם היום (שני) של שלושה נושאי משרה בכירים בחברת אוטומקס מוטורס בע"מ בחשד לעבירות על חוק נירות ערך, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות על חוק לאיסור הלבנת הון.

בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ביאל"כ להב 433 והרשות לניירות ערך, כנגד מספר נושאי משרה בכירים בחברת אוטומקס מוטורס בע"מ, חברה ציבורית העוסקת ביבוא ושיווק כלי רכב. עניינה של החקירה הייתה חשד לעבירות על חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, שוטרי היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית וחוקרי הרשות לניירות ערך, פשטו על בתיהם של החשודים ומשרדי החברה בראשון לציון, ביצעו חיפוש. הם עצרו חמישה חשודים ועיכבו חשוד אחד נוסף. החשודים המשמשים כנושאי משרה בכירים בחברה הובאו לחקירה במשרדי יאל"כ להב 433. שלושה מהם שוחררו בתנאים מגבילים וכאמור, שלושה נוספים, הובאו להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה, עד ליום חמישי.

חברת אוטומקס מוטורס בע"מ מסרה לבורסה: "החברה מודיעה בזאת כי ביום 7 בספטמבר 2025, ביצעו חוקרי רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל חיפוש בביתם של נושאי משרה בכירה בחברה וכן במשרדי החברה, במסגרת חקירה של רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל בקשר לחשדות לביצוע עבירות לכאורה לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, חוק העונשין, תשל"ז-1977, וחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. למיטב ידיעת החברה, חלק מנושאי המשרה האמורים עוכבו לחקירה וחלקם נעצרו".