"קורליאונה" ביו"ש: התחפש לקצין - והפיל בפח ישראלים

עדי קורליאונה, תושב עלי בן 43, מואשם בשורת גניבות ומעשי נוכלות בעסקים קטנים. הוא נהג להתחפש לקצין על מדים ונשק, שנוסע ברכב עם סירנה - וכך נכנס לבתי עסק וביצע את הגניבות. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את כל הפרטים - והתיעודים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

בשבועות האחרונים התקבלו בתחנת משטרת אריאל תלונות על גל התפרצויות לעסקים ולמשרדים ביישובי האזור. מצלמות אבטחה חשפו דמות שחוזרת בכל פעם: גבר במדי צה"ל, חמוש בנשק איירסופט ומצויד ברכב עם אור כחול שנכנס ליישובים כאילו היה כוח ביטחון. בין היתר הוא תועד בישיבה באלון מורה: נכנס דרך חלון, עובר בין משרדים ונמלט עם מזומן, ארנקים ופרטי כרטיסי אשראי.

באירוע נוסף הגיע בשעת לילה למתחם משרדים ביישוב סמוך, שבר חלון ונעלם. אחרי ההתפרצויות הגיעו גם עסקאות הרכישה. במטווח "אשל השומרון" הוא ניסה לשלם בכרטיס גנוב. העסקה הראשונה נכשלה, אבל כמה דקות אחר כך הוא חזר, הפעם הצליח לרכוש ציוד בשווי 3,500 שקלים מכרטיס גנוב אחר.

כשנעצר בביתו בעלי, לפני כשבועיים, נמצאו עשרות פריטי לחימה: מדים טקטיים, אפודים, קסדות ונשקים דמוייM16 עם מחסניות ומכלי אוויר. מפקד התחנה אמר ל-i24NEWS: "הציוד שנמצא שם לא מבייש פלוגה שלמה". לאחר חקירה מאומצת של תחנת אריאל במחוז ש"י הוגשו נגדו חמישה כתבי אישום.