שלח הודעות עם קללות: בעלה של זמרת מוכרת נעצר

מומלצים -

בעלה של זמרת מוכרת נעצר השבוע על ידי משטרת אשדוד, לאחר שעל פי החשד שלח לאשתו הודעות טקסט בוואטסאפ, בניגוד לצו בית משפט שאסר עליו ליצור עמה קשר. בני הזוג, שנמצאים בעיצומו של הליך גירושין, נפרדו לאחרונה.

החשוד הודה בשליחת ההודעות, אך טען כי לא ידע שהדבר אסור עליו. נציג המשטרה ציין בדיון כי ההודעות כללו קללות, אם כי לא היה בהן איום ישיר. יצוין כי לחשוד אין עבר פלילי, אולם בבית המשפט ציינו כי קיימים תיקים נוספים בעניינו עם מאפיינים דומים.

השופטת קבעה שמדובר בהפרה “ברף הגבוה”, והורתה על שחרורו בתנאים מגבילים: בהם איסור יצירת קשר עם המתלוננת למשך 30 יום, הרחקה של 100 מטר ממנה, התחייבות עצמית וערבות צד ג’ בסך 10,000 שקלים. לבקשת המשטרה ניתן עיכוב ביצוע עד היום בשעה 12:00.