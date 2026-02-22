פרסום ראשון: מעצר האב - והנערה שאותרה בתא המטען

זה התחיל כדיווח למשטרה על נעדרת בת 14 וחצי ממוסד לנערות בסיכון במרכז הארץ. במחוז מרכז הוקם חפ"ק מיוחד ונפתחו חיפושים נרחבים - וגם האב הצטרף תחילה למאמצי האיתור.

אלא שבהמשך אותרה הנערה באילת יחד איתו, בתא המטען של הרכב - ובחקירה עלו חשדות חמורים כלפי שני ההורים. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" את פרטי הפרשה החמורה.

בחקירתו נאלץ האב להודות שהבריח את בתו וטען כי פעל מתוך דאגה וניסה להסביר שהמשטרה סובלת מהתעללויות במוסד בו היא שוהה.

אלא שלאחר עדותה של הקטינה, התיק קיבל תפנית דרמטית: עלו חשדות לעבירות מין חמורות ומתמשכות, אלימות והדחה לאלכוהול - מצד שני ההורים. כעת האב והאם במעצר - והקטינה הועברה למקום בטוח.