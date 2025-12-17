אייל גולן חשף: "אני הזמר שמואשם בביצוע עבירות מין"

אייל גולן חשף הערב (רביעי) כי הוא הזמר שאישה הגישה נגדו תלונה בגין עבירות מין. בפוסט שפרסם באינסטגרם, כתב גולן: "אני חושף בפניכם שמדובר בפרשת סחיטה".

"כבר כמה חודשים שאני עומד תחת סחיטה גדולה, ולא אתן יד לאיומים שאין להם כל בסיס", הוסיף הזמר. "הסיפור מלפני עשר שנים, ש"פתאום התעורר", הוא שקרי לחלוטין... יש בידי את כל ההוכחות וההקלטות והן בטיפול אצל הגורמים הרלוונטיים".

פרקליטו של גולן, עו"ד טל גבאי, מסר: "מדובר בפרשת סחיטה חמורה מאין כמוה, במסגרתה נעשה ניסיון לסחוט את אייל גולן בחודשים האחרונים. בידינו ראיות והקלטות חד משמעיות המפריכות את הטענות שפורסמו בתקשורת. אין כל ספק כי עם התבהרות האירוע ופרסום הפרטים, יובהר שמדובר בניסיון נוסף לפגוע באייל - שלא יצלח. אנו דוחים על הסף ניסיון סחיטה פלילי זה. ננקוט בכל האמצעים המשפטיים הנדרשים להגנה על שמו הטוב".

ח"כ עדי עזוז פנתה לשר המשפטים יריב לוין בעקבות ההתפתחויות בפרשה, וביקשה לבחון את הקושי שנגרם לנפגעות עבירה ואת האופן שבו מתמודדת המערכת עם תלונות על עבירות מין. עזוז ציינה כי "הפרשה ממחישה את המחיר הכבד שנפגעות נדרשות לשלם כדי לשתף ולהתלונן ואת הכשלים שמרתיעים אותן מלפנות למערכת". כמו כן, לפני מספר שבועות קיימה ח"כ עזוז שולחן עגול שבו השתתפה גם טאיסיה (המתלוננת מפרשת "משחקי חברה"), ובו עלו כשלים משמעותיים בטיפול בנפגעות עבירה.

נזכיר כי השבוע פרסמנו במהדורה המרכזית את גרסת המתלוננת, לפיה הזמר הגיע אליה לטיפול קוסמטי בתום בילוי משותף של השניים, ואז ביקש ממנה לבצע בו מעשה מגונה ופתח את מכנסיו. המתלוננת סירבה לבקשתו של הזמר, שהמשיך להטריד אותה. אחרי שהקשר ביניהם נגמר, הוא המשיך לשלוח לה הודעות ואף ביקש ממנה לשלוח לו תמונת עירום. היא הגיעה להגיש תלונה במשטרה לפני כחצי שנה ושם הגישה תלונה גם על מקרים נוספים.