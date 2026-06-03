חרדים קיצוניים ניפצו את חלון ביתו של שופט ביהמ"ש עליון סולברג

חרדים קיצוניים מקבוצת "נטורי קרתא" ניפצו הערב (רביעי) במהלך הפגנה מחוץ לביתו של שופט ביהמ"ש העליון נעם סולברג את חלונות ביתו, שמשת רכבו נופצה אף היא. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג. גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

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המשטרה דיווחה כי שוטרים הוזעקו לאלון שבות בעקבות "הפרת סדר וגרימת נזק לביתו ולרכושו של שופט בימ"ש עליון, על ידי עשרות מתפרעים". כוחות שהגיעו למקום "עיכבו בשלב זה עשרות חשודים" והבהירו כי פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

שימוש לפי סעיף 27א'

הרשות השופטת מסרה כי היא "רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה בסמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית בנסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם".

במועצה האזורית גוש עציון גינו את "האלימות המופרעת של קיצוניים אנרכיסטיים הערב" והבהירו כי "תקיפה של כל אדם בביתו היא פשע נתעב". הם קראו למשטרה "למצות איתם את הדין עד תום" והוסיפו כי השופט סולברג הוא "חבר שלנו, דמות משמעותית ואהובה בקהילה".

שר המשפטים, יריב לוין, הצהיר כי האלימות היא "חמורה וראויה לכל גינוי", ותקף את הנהגת המפגינים: "מי שנתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת". הוא קרא לכולם "להימנע מכל אלימות, שאין לה מקום ולא ניתן לקבלה".

סעיף 27א

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר כי "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה" וגינה את מי שיידו אבנים ונהגו באלימות. הוא הדגיש כי "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית" ודרש מהמשטרה "למצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".

הנשיא הרצוג שוחח עם השופט וקבע כי המעשים אינם מחאה אלא "חציית קו אדום מסוכנת". הוא הזהיר כי "מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית", גינה את האיומים על חיי השופט ורעייתו וקרא: "עצרו לפני שיהיה כאן אסון. הגינוי לאלימות צריך להיות מקיר לקיר".

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ביום שני האחרון גל מחאות סוער של "הפלג הירושלמי" שיבש משעות אחר הצהריים את התנועה ומערכות התשתית במרכז ובקצה הארץ. בגוש דן, מאות מפגינים חרדים שצעדו מבני ברק חסמו את צומת גנות וגרמו לעומסים בדרך לנתב"ג.

בעקבות כניסת מפגינים לשטחי מסילת הרכבת באזור גנות בניגוד להנחיות ותוך סיכון בטיחותי משמעותי, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בהנחיית המשטרה, ותחודש רק עם קבלת אישור רשמי.