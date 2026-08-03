שוטרי ימ"ר מחוז מרכז חשפו הבוקר (שני) סליק אמל"ח שאוחסן במקלט בניין ברמלה, ובו טיל לאו, ארבעה אקדחים ומחסניות וארבעה רימוני רסס, שעל פי החשד כולם נגנבו מצה"ל.

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במהלך הפעילות נעצר תושב לוד בשנות ה-20 לחייו בחשד להחזקת אמצעי הלחימה. הוא יובא מחר לדיון בבקשה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון. כלל אמצעי הלחימה הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, אמר: "מדובר בהישג מבצעי משמעותי שבמסגרתו הוסרו מהרחוב אמצעי לחימה מסוכנים שעלולים היו לשמש גורמים עברייניים לביצוע עבירות חמורות. נמשיך לפעול בנחישות עד למיצוי הדין עם כלל המעורבים כדי להבטיח את שלום הציבור וביטחונו".