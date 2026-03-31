אירוע חריג: תינוק מת מסיבוך לאחר ברית המילה, המוהל נעצר
המוהל בן 66 מבני ברק, נעצר בחשד לרשלנות בעקבות סיבוך בהליך שביצע • הוא הובא לחקירה בחשד ומחר בבוקר יובא לדיון בבית המשפט
לי עייש ראש דסק פלילים
אירוע חריג: המשטרה פתחה בחקירה היום (שלישי) בעקבות חשד לרשלנות בברית מילה ומות תינוק. המוהל בן 66 מבני ברק, הוא בכיר ומוכר, ונעצר בחשד לסיבוך בהליך שביצע.
בעבר נעשו עליו מספר תחקירים, בהם נטען שהביא תינוקות למצבים מסכני חיים. הוא הובא לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות. בתום חקירתו נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.
