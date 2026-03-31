אירוע חריג: תינוק מת מסיבוך לאחר ברית המילה, המוהל נעצר

המוהל בן 66 מבני ברק, נעצר בחשד לרשלנות בעקבות סיבוך בהליך שביצע • הוא הובא לחקירה בחשד ומחר בבוקר יובא לדיון בבית המשפט

לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
 ■ 
ניידת משטרה, ארכיוןאוראל כהן, פלאש 90

אירוע חריג: המשטרה פתחה בחקירה היום (שלישי) בעקבות חשד לרשלנות בברית מילה ומות תינוק. המוהל בן 66 מבני ברק, הוא בכיר ומוכר, ונעצר בחשד לסיבוך בהליך שביצע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעבר נעשו עליו מספר תחקירים, בהם נטען שהביא תינוקות למצבים מסכני חיים. הוא&nbsp;הובא לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות. בתום חקירתו נכלא, ומחר בבוקר יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות