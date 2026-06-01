תושב שדרות בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד למעורבות בתאונת "פגע וברח" קטלנית שאירעה הבוקר (שני) בכביש 3, באזור מושב הודיה, ובה נהרג הולך רגל.

עם קבלת הדיווח על תאונת הדרכים, פתחו בוחני התנועה בחקירה מואצת, שכללה איסוף ממצאים פורנזיים, טכנולוגיים ותיעודיים מהזירה. בתוך כך, שוטרי תחנת קריית מלאכי, בשיתוף ימ"ר את"ן, ביצעו פעולות מהירות לאיתור הנהג, שעל פי החשד פגע בהולך הרגל, נטש את הקורבן במקום ונמלט מהזירה.

בתוך שעות מהתאונה אותר ונעצר נהג המשאית, ובנוסף אותרה המשאית החשודה במעורבות באירוע. החשוד נעצר והועבר לחקירה.