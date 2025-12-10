עובד התקין מצלמות על רכבים חדשים - וגנב אותם מהבעלים

בלעדי: זה נשמע כמו תסריט לעוד פרק של "עקיצה בשישים שניות", אבל זה קרה כאן בישראל. עשרות נהגים שקנו רכב חדש מחברה מוכרת, גילו יום אחד שהמכונית פשוט נעלמה. לא עקבות פריצה, לא זכוכיות מנופצות - הרכב כאילו התאדה.

מה שהם לא ידעו, זה שמישהו עקב אחריהם לאורך כל הדרך. על פי החשד, מאחורי שיטת הגניבה עמד דווקא מישהו מבפנים, עובד ותיק בחברת המכוניות הגדולה. הערב (רביעי) כתבתנו שני ויצמן פרסמה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ', כי בזמן מסירת הרכבים ללקוחות, הוא התקין בהם בחשאי מצלמת איתור זעירה, מעין 'איירטאג' שאיפשרה לו לעקוב אחרי כל תנועה.

כאמור, העובד ידע כך בדיוק איפה הרכב חונה, מתי הרחוב חשוך, ומתי בעל הרכב בעבודה או בבית. בלילות היה מגיע, פותח את הרכב בשקט, מתניע ונוסע - ללא מאבק וללא אזעקה.

החברה, שהבינה שמשהו גדול קורה, פנתה לחוקר הפרטי ארז דרוקר. בנוסף, המשטרה מצדה החלה גם היא לחבר בין מקרי גניבה דומים, כולם בתוך שבועות ספורים. ואז, בבדיקה מדוקדקת של אחד הרכבים שנמצאו, התגלתה ההפתעה: האייר־טאג. מוסתר היטב, צמוד למערכת החשמל.

החקירה עדיין מתנהלת, ולפי ההערכות יתגלו קורבנות נוספים שלא ידעו ש'עין סמויה' הייתה דבוקה לרכב שלהם מהרגע הראשון. נהגים שהטכנולוגיה שנועדה להגן עליהם, הפכה דווקא לאמצעי שאיתו רכבם נגנב.

הכתבה המלאה - בראש העמוד