שוטרים עצרו נער שפרץ לרכב בירושלים - והותקפו על ידי 200 מתפרעים

שוטרי מחוז ירושלים שהגיעו היום (חמישי) לעצור קטין שפרץ לרכב ברחוב בר אילן בעיר, הותקפו באלימות על ידי המון של כ-200 מתפרעים. במהלך המהומה נפצע שוטר באורח קל, נגרם נזק לניידת, והמתפרעים אף ניסו לחלץ את העצור מידי השוטרים - שהצליחו לבסוף להשיב את הסדר ולהביא את החשוד לחקירה.

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לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה ממודיע שזיהה חשוד הפורץ לרכבו. שוטרי תחנת לב הבירה שהגיעו במהירות למקום, הבחינו בחשוד, קטין, ועצרו אותו.

בעקבות המעצר, החלה במקום התקהלות והפרת סדר אלימה של כ-200 מתפרעים סביב השוטרים. מפירי הסדר תקפו את הכוחות, השליכו לעברם אבנים וחפצים, ואף ניסו למשוך את העצור מידי השוטרים.

כתוצאה מהתקיפה האלימה, שוטר אחד נפצע באורח קל ונזקק לקבלת טיפול רפואי, וכן נגרם נזק לניידת משטרה. הכוחות השיבו את הסדר הציבורי במקום, והחשוד הועבר לזיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה.