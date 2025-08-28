פרסום ראשון: אחיין של האחים לביא נעצר בחשד לסחיטה באיומים

מומלצים -

פרסום ראשון: בית משפט השלום בראשון לציון האריך הבוקר (חמישי) את מעצרם של רן לביא, בן למשפחת הפשע לביא, ועדן אלגרבלי, שגם הוא מוכר למשטרה ומזוהה עם הארגון עד ל-2 בספטמבר. השניים נעצרו השבוע בחשד שסחטו אדם באיומים.

לפי החשד, הם נפגשו עם הקורבן, הצמידו סכין לצווארו, תקפו אותו ודרשו ממנו מאות אלפי שקלים, אף שלדבריו לא היה להם כל חוב. החקירה מתנהלת בימ"ר מרכז, שם מציינים כי בידיהם גם שיחות והודעות שבהן נשלחו איומים נוספים.

מנגד, סנגורי החשודים טענו כי מדובר במתלונן שאינו "קורבן תמים", אלא אדם שמעורב בעצמו בהתנהלות כספית מפוקפקת. "מי שצריך לעמוד מאחורי הזכוכית זה המתלונן", אמרה עו"ד שני פרג’ון, סנגוריתו של אלגרבלי.

דוברות המשטרה

סנגורו של לביא, עו"ד תמיד סנאנס, הוסיף: "זה תיק פשוט, החקירה לא מסובכת. גם אם בן אדם נמצא במקום, עדיין נדרש להראות שהיה איום ממשי. כאן זה לא המקרה".