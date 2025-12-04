נידאל אבו לטיף, מבכירי ארגוני הפשיעה בארץ ומי שמנהל כיום את הארגון לאחר מעצרו של לטיף אבו לטיף, נעצר הבוקר (חמישי).

אבו לטיף נעצר על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון, לאחר שביום שני האחרון פשוט שוטרים על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף, וכן של מחוללי פשיעה מרכזיים - לרבות מיהודה ושומרון. בהמשך היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בנוף הגליל.

דוברות המשטרה

כזכור, ביום שני האחרון פשטו כוחות מג"ב והיחידות המיוחדות של המשטרה על יעדים ברחבי המדינה וביהודה ושומרון, במהלכן נעצרו עשרות חשודים מארגוני הפשע. הפשיטות התאפשרו בזכות עבודת חקירה סמויה שנמשכה מעל שנה.

עד המדינה המכונה "נסיך", הופעל על ידי ימ"ר מחוז צפון, ופעל בתוך ארגוני הפשע חריגי ואבו לטיף במשך תקופה ארוכה, ואסף ראיות שהובילו למעצרם של יותר מ-20 עצורים.

כזכור, שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ. הארגונים הללו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות.