שני קטינים נעצרו בחשד לתקיפת בנו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס

שני חשודים, קטינים, נעצרו הלילה (שלישי) בחשד למעורבות בתקיפת בנו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס באשדוד. חוקרי תחנת אשדוד פתחו בחקירת נסיבות האירוע, שבמסגרתה נאספו ממצאים וראיות. החשודים, תלמידי ישיבה שהורחקו ממנה, נעצרו בסמוך למקום והובאו לחקירה.

קודם לאירוע, התקיימה הפגנה מחוץ לביתו של ח"כ אזולאי, כנראה ברקע חוק הגיוס. מפרטי המקרה עולה כי בנו של הח"כ הלך ברחוב הסמוך עם חבר ושם הותקף, ככל הנראה מדובר במקרה אלימות "ספונטני" ולא מתוכנן.

בהתאם לממצאי החקירה וצרכיה, בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרם. "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ובפרט אירועים המכוונים כלפי נבחרי ציבור או בני משפחתם, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות למיצוי הדין עם המעורבים", נמסר.

ח"כ אזולאי מסר ל-i24NEWS כי "הבן שלי בסדר ב"ה. אני נגד אלימות. מי שרוצה מוזמן תמיד להפגין אבל לא באופן אלים. אני אמשיך ואקדם כל דבר שרבותיי יורו לי והוא נכון למען עם ישראל".