ארכיון המדינה ימסור למשטרה את חומרי החקירה של אסון מירון

נמצא פיתרון למשבר: בעקבות הפרסום ב-i24NEWS שחידוש החקירה הפלילית של אסון מירון נמצאת במבוי סתום, המשטרה הודיעה הערב (שבת) כי ארכיון המדינה ימסור לידיה את חומרי החקירה של האסון.

כזכור, החקירה הפלילית של אסון מירון הופסקה שנתיים לאחר שהתרחש, מכיוון שהוועדה שחקרה את האסון העבירה את כלל החומרים שאספה, בהם עדויות, פרוטוקולים ומסמכים, לגנזך המדינה. על פי החוק, החומרים הללו אמורים להישאר חסויים למשך חמישים שנה, אך, כאמור, הערב פורסם כי המשטרה תקבל לידיה את כלל החומרים כדי שתוכל להמשיך בחקירה הפלילית.

