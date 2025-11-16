הנוכל שגנב מאות אלפי שקלים - בעזרת הודעת SMS ולינק תמים
הנוכל המתוכם הצליח להונות אזרחים תמימים • הוא צולם כשהוא מושך מזומנים, שולח תנועה מגונה לעבר מצלמות האבטחה - וחוזר אל הקורבנות • צפו בתיעודים הבלעדיים
עדי מאיריכתבת מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
הודעת SMS ולינק שנראה ותמים: הכך הצליח נוכל מתוחכם להונות אזרחים תמימים, ולגנוב מהם מאות אלפי שקלים. כתבתנו עדי מאירי מביאה תיעודים בלעדיים של מפעיל ההונאה שדרכו הופעלה מכונת גניבת כספים משומנת, כשהוא מושך מזומנים, שולח תנועה מגונה לעבר מצלמות האבטחה - וחוזר אל הקורבנות שעבורם לחיצה אחת, הפכה לסיוט.
