הנוכל שגנב מאות אלפי שקלים - בעזרת הודעת SMS ולינק תמים

הנוכל המתוכם הצליח להונות אזרחים תמימים • הוא צולם כשהוא מושך מזומנים, שולח תנועה מגונה לעבר מצלמות האבטחה - וחוזר אל הקורבנות • צפו בתיעודים הבלעדיים

עדי מאירי
עדי מאירי ■ כתבת מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
נוכל הלינקים: עדי מאירי בתיעוד בלעדי- הודעת SMS שהפילה בפח ישראלים תמימים

הודעת SMS ולינק שנראה ותמים: הכך הצליח נוכל מתוחכם להונות אזרחים תמימים, ולגנוב מהם מאות אלפי שקלים. כתבתנו עדי מאירי מביאה תיעודים בלעדיים של מפעיל ההונאה שדרכו הופעלה מכונת גניבת כספים משומנת, כשהוא מושך מזומנים, שולח תנועה מגונה לעבר מצלמות האבטחה - וחוזר אל הקורבנות שעבורם לחיצה אחת, הפכה לסיוט. 

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות