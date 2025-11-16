הנוכל שגנב מאות אלפי שקלים - בעזרת הודעת SMS ולינק תמים

הנוכל המתוכם הצליח להונות אזרחים תמימים • הוא צולם כשהוא מושך מזומנים, שולח תנועה מגונה לעבר מצלמות האבטחה - וחוזר אל הקורבנות • צפו בתיעודים הבלעדיים