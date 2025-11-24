הונו קשישים: בעלי פנצ'ריה חשודים בעוקץ בסך עשרות אלפי ש'

המשטרה הודיעה כי עצרה הבוקר (שני) בעלי פנצרייה בדרום העיר ירושלים, תושבי שכונת סילוואן, בחשד לביצוע עבירות מרמה ועוקץ, תוך ניצול קשישים ולקוחות תמימים. על פי החשד, כל מתלונן שהגיע לצורך טיפול שגרתי - זוהו ברכבו "תקלות" שכלל לא היו קיימות.

חמשת החשודים דרשו עבור "תיקונים דחופים" לכאורה סכומי עתק, לעיתים של אלפי עד עשרות אלפי שקלים. בחלק מהמקרים נגבה התשלום במזומן, ובחלקם בוצעו חיובי אשראי פיקטיביים ללא ידיעת הקורבן - ובנוסף, לעיתים הציגו בעלי הפנצרייה מסמכי זיכוי מזויפים שלא בוצעו בפועל.

מחקירת המשטרה עלה כי מדובר בדפוס פעולה מתוכנן ושיטתי, במסגרתו החשודים גבו מקורבנותיהם הקשישים סכומים של עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר, כשהם מציגים מצגי שווא, מנצלים את אמון הלקוחות ומבצעים חיובים חוזרים ללא ידיעתם. כאמור, חמשת החשודים בשנות ה-20 ו-30 לחייהם, נעצרו והועברו לחקירה.

בחיפוש שבוצע בביתם נתפסו עשרות אלפי שקלים, רכב, אלות וציודי שטיפה ופנצ'ריה. במקביל, נפתחה חקירה של רשות המסים נגד חלקם וממנה עולים חשדות לאי-הגשת דוחות למס הכנסה והעלמת הכנסות בהיקף של למעלה ממיליון וחצי שקלים.