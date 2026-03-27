המשטרה פתחה בחקירה בחשד להתעללות בתינוק בן שבעה שבועות בדימונה על ידי הוריו, לאחר שהבוקר (שישי) נקבע מותו.

החקירה החלה עם קבלת דיווח מבית החולים סורוקה בבאר שבע אודות תינוק בן מספר שבועות שהובא לצורך קבלת טיפול רפואי במצב קשה, והיום לפנות בוקר נקבע מותו בבית החולים. על פי גורמי רפואה, במהלך בדיקות שנערכו לתינוק התגלו פגיעות קשות בגופו, לרבות חבלות ושברים, אשר העלו חשד לפגיעה שאינה טבעית ומכוונת.

עם קבלת הדיווח, החלה חקירה מואצת בתחנת דימונה, במסגרתה נעצרו הוריו של התינוק, תושבי העיר, בחשד למעורבות בגרימת מותו. האב, בשנות ה-30 לחייו, נעצר אתמול ובהוראת בית המשפט נשלח לבדיקה פסיכיאטרית בתקופת הארכת מעצרו. האם, בשנות ה-20 לחייה, נעצרה היום לחקירה. גופת התינוק הועברה למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות.

מוקדם יותר השבוע דווח על חשד להתעללות בתינוק בן שמונה חודשים בידי הוריו, לאחר שאושפז בבית החולים רמב"ם בחיפה עם שבר בגולגולת ודימום פנימי בראשו, כאשר על פי החשד מדובר בדימום פנימי.