שלחתם תמונה אינטימית ברשת? אלו הסכנות שעומדות לפניכם

התכתבתם פעם עם אדם ושלחתם תמונה אינטימית שלכם? היא עלולה יום אחד לצוץ ברשת ולשנות את מסלול חייכם. עדי מאירי יצאה במגזין השבת לבדוק את הסכנות - שלאחרונה מתרחשים לא מעט.

לאחרונה לא מעט מקרים של צעירים שגנבו וסחרו בתמונות כאלה התרחשו, כשהם לא מבינים את ההשלכות. אחת הנפגעות חשפה בריאיון במגזין השבת איך זה קרה - ומה המחיר שהיא משלמת על תמונה פרטית שיצאה משליטה.

שרה (שם בדוי) סיפרה כי הורידה אפליקציית היכרויות במטרה למצוא זוגיות, ושלחה תמונות לאדם שם הכירה - שהיה נראה לה נורמלי לגמרי, ואז גילתה שהתמונות שלה הגיעו לרשת. "פתאום שמתי לב שמישהו פתח לי עמוד באינסטגרם ומשתמש בהם שלי, בחורה אחת שלחה לי הודעה וסיפרה לי שהוא שלח לה תמונות שלי".

