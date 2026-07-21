"מתוך שעמום וסקרנות": בן 23 נעצר בחשד להצתת שריפת קוצים בהרי ירושלים

"מתוך שעמום וסקרנות": צעיר בן 23 נעצר היום (שלישי) בחשד כי הצית אתמול שריפת קוצים בהרי ירושלים, ליד מבשרת ציון. הוא שוחרר למעצר בית לאחר שבית המשפט דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בארבעה ימים.

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החשוד נתפס בידי שוטרי תחנת הראל בסמוך לזירה, והודה כי הצית אש "מתוך שעמום וסקרנות". כשהבחין בהתפשטות האש נכנס לחרדה - והחליט שלא להזעיק כוחות כיבוי.