ראש ארגון הפשע נידאל אבו לטיף יואשם בשורת עבירות, בהן פרוטקשן וסחיטה באיומים. הצהרת תובע הוגשה אמש (ראשון) נגדו ונגד עשרה חשודים נוספים בהם בכירי הארגון, רואה חשבון, עורך דין וסגן ראש עיר לשעבר.

החקירה שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) צפון יחד עם המחלקה הכלכלית בפרקליטות, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מכס חיפה וחקירות מס הכנסה התנהלה במשך למעלה משנה, לאחר חתימתו של "הנסיך" על הסכם עד מדינה.

כאמור, בהצהרות התובע שהוגשו יואשמו המעורבים בשלל עבירות, בהן סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה בכוח, שיבוש מהלכי משפט, קבלת דבר במרמה, חוק איסור הלבנת הון ועוד.

בשבוע הקודם הואשמו חמישה חברי ארגון הפשיעה "חרירי" במספר אירועי סחיטה באיומים. הנאשמים נעצרו בדצמבר האחרון כחלק מפרשיית "הנסיך" במהלך פשיטת ענק על בתיהם ועל בתי עשרות חשודים.

דוברות המשטרה

פרשיית "הנסיך", פשיטות הענק - ומעצר ראש הארגון "אבו לטיף"

כזכור, בפשיטת הענק של כוחות המשטרה, בהם מג"ב, ברחבי הארץ וביהודה ושומרון בדצמבר האחרון נעצרו עשרות חשודים מארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף. הפעילות נעשתה, כאמור, בתום עבודת חקירה שבמהלכה הופעל עד המדינה המכונה "הנסיך", שפעל בתוך הארגונים במשך תקופה ארוכה.

שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ. הארגונים הללו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות.