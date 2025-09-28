הרג את חמותו עם רימון רסס: זה החשוד ברצח חביבה ושדי

ניתן לפרסם היום (ראשון) כי שמעון גוטמן הוא החשוד ברצח המטפלת חביבה ושדי בירושלים בשבוע שעבר. גוטמן, היה מעורב לפני יותר מ-40 שנה במעשה רצח וריצה על כך 18 שנות מאסר לאחר ששלח לחמותו רימון רסס שהתפוצץ, והרג אותה ושני אנשים נוספים.

כזכור, חביבה, אותרה בשלישי האחרון ללא רוח חיים בדירתו של שמעון, בו טיפלה, בשכונת קריית מנחם בירושלים. המשטרה עצרה אותו בחשד כי דקר אותה למוות.

מהמשטרה מסרה אז כי "שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים החלו בבדיקת נסיבות מותה של אישה שאותרה בשעות האחרונות בדירה בקרית מנחם בירושלים. כבר בראשית החקירה התברר כי הרקע למעשה פלילי וחשוד במעשה, בשנות ה- 80 לחייו, נעצר על ידי השוטרים וחקירת המקרה הוטלה על יל"פ ציון במחוז ירושלים".