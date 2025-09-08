שוחררה בעסקת חטופים, חזרה להסית לטרור - ונעצרה שנית

מומלצים -

המשטרה הודיעה היום (שני) כי עצרה תושבת הכפר הפלסטיני יטא, שהשתחררה בעסקת החטופים לפני מספר חודשים, בחשד להסתה לטרור ולפגיעה בכוחות הביטחון.

לפי המשטרה, בפרסומים שכתבה החשודה נכתב לאחר נפילות של חייל צה"ל: "מזלו היה רע, ובקרוב גורלו של הבא יהיה טוב יותר, כשבוי חדש שבידינו". בנוסף, במהלך מתקפת הטילים מאיראן במבצע "עם כלביא", כתבה: "המראות משמחים את הלב, שאללה יהרוס אותך עוד ועוד".

כאמור, החשודה נעצרה הבוקר, בפעילות משותפת של לוחמי יס"מ והיחידה ללוחמה בפשיעה במחוז ש"י במשטרה, יחד עם כוחות צה"ל. המעצר, לפי המשטרה, התבצע על בסיס מידע שהתקבל, אשר הצביע על כך שהחשודה משויכת לחמאס, וממשיכה פעילות הסתה נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון. במהלך חיפוש בביתה נתפסו מכשיר סלולרי ושני מחשבים, ששימוש על פי החשד להפצת התכנים המסיתים.