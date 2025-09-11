פרטים חדשים בפרשת מוסלי: חשד - אנשי עסקים נוספים נסחטו

מומלצים -

פרשת חדירת משפחת מוסלי ללהב 433 - פרטים חדשים: המשטרה חושדת כי אלי מוסלי סחט את המיליארדר הישראלי, וזיהתה העברות כספים שביצע לארגון - כך פרסמו הערב (חמישי) לי עייש ומשה שטיינמץ במהדורה המרכזית. לפי גורמים במשטרה, המיליארדר אינו משתף פעולה בחקירה. הוא נחשד גם בהלבנת הון ובמתן שוחד, לגורמים שאינם השוטרים המעורבים. ישנו חשד כי אנשי עסקים נוספים נסחטו.

בית המשפט הורה לשחרר את המיליארדר שנעצר במסגרת הפרשה, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע. בנוסף אליו, גם נהגו נעצר, בחשדות של עבירות מס, הלבנת הון, עבירות כלכליות ותיווך לסמים. נציג המשטרה עדכן מוקדם יותר היום כי הוא שמר על זכות השתיקה במהלך חקירתו.

הפרשה נחשפה בתחילת השבוע, לאחר שחמישה חשודים, בהם קציני משטרה, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת הפשע מוסלי, בתמורה לטובות הנאה. לפי המשטרה, הקשרים בין הצדדים נמשכו קרוב לשנה וכללו חשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים. בין היתר נבדק חשד כי מידע מתיקי חקירה רגישים, בהם תיקי האלפים נגד נתניהו, הגיע לידי משפחת הפשע.