בליל ה-22 בפברואר 1998 יצאה נועה אייל, נערה בת 17 משכונת רמות בירושלים, לבילוי במרכז העיר. לאחר שסיימה לצפות בסרט בסינמטק, נפרדה מבן זוגה אלדד והלכה לתחנת האוטובוס.

השניים התפצלו בכיכר "דוידקה". עד ראייה שהמתין עם נועה בתחנה, סיפר בהמשך שמכונית "רנו" לבנה המתינה בתחנה כל אותו זמן. לפי עדותו, נועה דיברה עם בעל הרכב ואמרה לו: "תחכה שהאוטובוס יגיע ותיסע אחריו". לאחר דקות נוספות של המתנה לאוטובוס, החליטה נועה לעלות לרכב.

היעדרותה של נועה התגלתה להוריה בבוקר. בשעה 19:15 כבר נמצאה גופתה ביער רמות, הסמוך לשכונת מגוריה. על גופה של נועה היו רק מעיל, גרביים ונעליים. היא הייתה קשורה, ועל גופתה סימני אלימות קשים.

בשנים שלאחר הרצח החקירה הייתה תקועה לחלוטין והתיק נשאר פתוח מעל 16 שנה. עד שבשנת 2014 הגיעה פריצת דרך בזכות טכנולוגיה חדשה בפענוח DNA שאפשרה למצוא קשרים בין בני משפחה במאגר דגימות של משטרת ישראל.

לאחר מספר פעולות חקירה נוספות החליט הצח"מ להתמקד בדניאל נחמני, תושב ירושלים, נשוי ואב לשתי בנות. נחמני, שעבד כחשמלאי רכב במוסך בירושלים, גדל בשכונת רמות - שם התגוררה גם אייל. כחמש שנים לפני הרצח, כשהיה בן 17, הוגש נגדו כתב אישום בגין מעשים מגונים בתיירת שהייתה בת 11 בלבד. במקרה אחר נעצר לאחר שנחשד בביצוע מעשים מגונים בנערה בת 14.

מה שקרה מהרגע הזה יכול בקלות להיכנס להיסטוריית הפיענוחים המיוחדים. המשטרה שכבר עקבה אחרי נחמני, ראתה אותו יורק על המדרכה וממשיך ללכת. לאחר שהוא התקדם, נאסף הרוק ונלקח למעבדה. בבדיקת הדגימה נמצאה התאמה מלאה בין ה-DNA של נחמני לזה שנמצא בזירת הרצח.

ב-2019 הורשע נחמני ברצח בנסיבות מחמירות ובמעשה סדום. נגזר עליו מאסר עולם שלא יפחת מ-40 שנה ועוד 16 שנים במצטבר. כמו כן חויב נחמני לשלם פיצוי כספי בסכום של 258 אלף ש"ח למשפחת הנרצחת.

לפי כתב האישום, כשנועה ברכבו, נסע נחמני לכיוון שכונת מגוריה, אך בשלב מסוים הוא סטה מהכביש הראשי ונכנס ליער - שם ביצע בנועה מעשה סדום בעודה נאבקת בו. לאחר מכן היכה אותה בראשה בעזרת חפץ קהה וגרם למותה.

בדיון טען נחמני: "ארבע שנים שתקתי, גם כשעשו ממני מפלצת. אני לא מפלצת, החיים שלי נהרסו מהיום שבו עצרו אותי על פשע שלא ביצעתי. אני בחיים לא אודה בפשע שלא עשיתי, למרות כל המאמצים של המשטרה לרמוס אותי. אני מצר על מה שקרה למשפחה (של נועה אייל), אבל אני אומר שצריך למצוא את מי שביצע את הפשע".

בגזר הדין נכתב כי הוחלט להגדיר את הרצח כחריג מחומרתו מאחר ש"בוצע בדרך מזעזעת ומצמררת". נועה אייל נשארה לנצח בת 17; היום היא הייתה אמורה להיות בת 45.

לקריאה נוספת

היום לפני 14 שנים: משה קצב נכנס לכלא לאחר שהורשע באונס

היום לפני 22 שנה: הפיגוע הרצחני בקו 19 בירושלים

43 שנים לרצח אמיל גרינצוויג: הרצח הפוליטי הראשון בישראל

64 שנים ל"שבת השחורה": היום שבו הלירה הישראלית קרסה ב-66% - ואנשים יצאו לרחובות