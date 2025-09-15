בוצעה פשיטה: נעצר חשוד ועוכבו עובדים במשרדה של מאי גולן

מומלצים -

עורך דין נעצר ונוספים עוכבו, ביניהם השרה מאי גולן, בפשיטת המשטרה הבוקר (שני) במשרד לקידום מעמד האישה. החשדות: קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור. זאת בהמשך לתחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה גולן השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים". במשטרה לא בטוחים אם גולן תגיע לחקירה או תשתמש בחסינותה.

העו"ד הוא מקורב לשרה גולן והוא מקושר גם לעמותות. בסך הכל חמישה מעוכבים מאנשי השרה ומקורביה. גם בנו ואשתו של עורך הדין עוכבו. בנוסף, ביצעו השוטרים במקום מספר חיפושים - מעבדת סמים אותרה בביתה של אחת מעובדות המשרד, בעלה טוען שהמעבדה שלו ונעצר.

החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה החלה לפני מספר חודשים והיא עוסקת בחשד לכך שעובדי המשרד ונוספים, היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו שוטרי היחידה עו"ד המעורב בפרשיה, עיכבו חשודים נוספים בבתיהם ובצעו חיפושים. החשודים כולם הועברו לחקירה במשרדי להב 433 ובהמשך היום יובא העצור להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

נזכיר כי ב-18 ביולי, פורסם כי בעקבות התחקיר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן קבעו כי יש לפתוח בחקירה באזהרה נגד גולן. זאת לאחר שנגבו עדויות והצטברו ראיות שחיזקו את החשד נגד השרה, המשטרה השתכנעה כי התיק מאוד בשל וחזק. גם פרקליט המדינה והיועמ"שית החליטו שנכון לעבור לשלב של חקירה באזהרה של השרה.