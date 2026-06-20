לפחות 120 ישראלים נפלו קורבן: רשת העבריינים שגונבת זהויות בעזרת AI

יחידת הסייבר של להב 433 מנהלת מאז חודש ינואר חקירה בפרשה חריגה, שבמרכזה צעיר כבן 20 ממרכז הארץ. הצעיר חשוד כי עמד בראש רשת שגנבה את זהותם של לפחות 120 ישראלים, ובמשטרה מעריכים כי מספר הקורבנות בפועל גבוה בהרבה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

לפי החשד, חברי הרשת השיגו גישה למאגרי מידע פרוצים שהכילו תעודות זהות, תמונות ופרטים אישיים של אזרחים. באמצעות כלי בינה מלאכותית, יצרו החשודים "זהויות סינתטיות" שאפשרו להם לעבור את תהליכי הזיהוי הדיגיטליים של בנקים וחברות אשראי. בדרך זו הם פתחו חשבונות בנק והנפיקו כרטיסי אשראי על שמם של הקורבנות.

במשטרה מגדירים את החשוד המרכזי כ"מוח" שמאחורי הפרשה ובעל יכולות טכנולוגיות גבוהות בתחום הבינה המלאכותית, שפעל יחד עם שותפים נוספים. החוקרים בודקים גם חשד לפיו חלק מהזהויות שנגנבו נמכרו לגורמים שלישיים.

כאשר הבין החשוד כי טבעת החקירה מתהדקת סביבו, הוא נמלט מהארץ דרך מעבר טאבה והגיע לתאילנד. במסגרת המאמץ החקירתי הוצאו לא פחות מ-90 צווים, ובימים האחרונים הוא נעצר. עם מעצרו נתפס מכשיר הטלפון הנייד שלו, אך החשוד מסרב עד כה למסור את קוד הגישה אליו.

גורם המעורה בחקירה מסר כי "הוא לא גנב כרטיס אשראי, הוא גנב בן אדם ויצר ישות סינתטית". השופט שהורה להאריך את מעצרו: "דוגמה לעתיד הצפוי בעולם הפשע במרחב הסייבר".