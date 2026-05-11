גל האלימות נמשך: שלוש נשים נפצעו הבוקר (שני) באורח קשה ובינוני באירוע ירי ברמלה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו להן טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע, ופינו אותן לקבלת טיפול רפואי בבית החולים אסף הרופא. בהמשך, נקבע מותה של אחת הפצועות - אישה כבת 30, שהוגדרה תחילה במצב אנוש.

כאמור, הפצועות הנוספות הן אישה כבת 50 במצב קשה ואישה כבת 30 במצב בינוני. בנוסף, מהמקום פונתה אישה במצב קל שנפגעה מרסיסים. כל הפצועות פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים אסף הרופא, אליו הגיעה לאחר מכן גם נפגעת חרדה.

מפרטים ראשונים עולה, כי הקורבן ואישה שנפצעה באורח בינוני אותרו בתוך בית, אישה נוספת אותרה בתוך רכב במרחק 500 מטרים מהמקום - ופצועה נוספת בהמשך הרחוב. במקביל, נמשכים החיפושים אחר היורה שזהותו ידועה למשטרה.

סגן מנהל מרחב באיילון פראמדיק מד"א אופיר שיש וחובשי רפואת חירום במד"א עבד עיסאוי, נור חסונה ומשה קוט, שהגיעו לזירת האירוע ברמלה: "קיבלנו מספר דיווחים על אנשים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים, ניידות טיפול נמרץ אמבולנס ואופנועי תגובה מיידית. הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות".

"אישה כבת 30 סבלה מפציעה קשה בגופה, היא הייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה לבית החולים, בנוסף שתי נשים כבנות 30 היו בהכרה וגם סבלו מפציעות חודרות, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים. בסמוך לאירוע הייתה אישה שנפצעה מרסיס, צוות נוסף של מד"א העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה במצב קל", ציינו עוד.