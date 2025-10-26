הדוגמנית שהתה בדירה בזמן הקטטה האלימה; התגוררה לצד המנוח | פרטים חדשים על פרשת הרצח

פרטים חדשים מפרשת הרצח בה מעורבת הדוגמנית פורסמו הבוקר (ראשון) על ידי כתבת הרווחה של i24NEWS, גילה צורקון גולן. ביום המקרה, שהתה הצעירה עם עוד שלושה אנשים נוספים, כשבשלב מאוחר יותר מגיע המנוח. במקום התפתחה תגרה אלימה מאוד, שבסופה מוצא הוא מוצא את מותו.

לחשודה, הצעירה מתעשיית הבידור, היכרות רבת שנים עם המנוח. השניים היו ביחסים טובים ולאחרונה אף התגוררו בשכנות. מנגד, לה אין היכרות עם שלושת החשודים הנוספים בתיק.

לאחר שבוצעה נחיתה לאחר המוות, עלתה האינדקציה המעידה על אלימות - שקודמת לנפילה מהמרפסת. החשודה טוענת כי לאחד החשודים בפרשה סכסוך ישן עם המנוח.

עורכי דינה, יוסי פריינטי ואורי נחמיאס, אמרו ל-i24NEWS כי "כל המיוחס לה בפרסומים השקריים בתקשורת אין בהם בסיס, היא נחקרת כחשודה בתיק כרגע, וטוב יהיה אם יחכו לכתבי האישום בתיק".

כאמור, אמש נודע כי האישה נעצרה כחשודה בפרשת רצח שהתרחשה בפתח תקווה ב-15 באוקטובר. מעצרה התרחש לפני כשבוע וחצי, והוא הוארך עד ליום שלישי הקרוב. צו איסור פרסום מונע בשלב זה לחשוף את יתר הפרטים.