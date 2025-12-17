אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה בחשד לניסיון רצח של גרושה, לאחר שתקפה אותו באלימות קשה - כך הודיעה היום (רביעי) המשטרה. החשודה, הוסיפה ונשכה שוטרת שהובילה אותה לאחר מעצרה לחקירה.

כאמור, אמש התקבל בדיווח משטרה על מקרה אלימות בשכונת גילה בירושלים. בהגעת השוטרים למקום, איתרו את הקורבן, הגרוש, כשהוא בחדר מדרגות וסובל מפצעי אלימות חודרות בגופו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו בינוני.

בהמשך, אותרה החשודה בת ה-41, בת זוגו לשעבר של הקורבן המתגוררות בדירה, כשבסלון הבית סימני דם רבים. היא נעצרה והועברה לחקירה בתחנה, שם בזמן הובלתה תקפה את השוטרת ואף נשכה אותה בידה בחוזקה עד כדי שנאלצו שוטרים נוספים לרסנה.

בסיום חקירת האישה בחשד לעבירות של ניסיון רצח ותקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ועבירות נוספות, היא נכלאה, והובאה הבוקר בפני בית המשפט - שנעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרה בחמישה ימים.